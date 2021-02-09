В Краснодаре голосование за благоустройство зеленых зон перенесли на весну

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В Краснодаре рейтинговое голосование по нацпроекту «Жилье и городская среда» пройдет с 26 апреля по 30 мая. По рекомендации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ оно состоится в единые сроки по всей стране.

- Жителям краевого центра предстоит выбрать из предложенных 23 территорий, - напомнили в пресс-службе мэрии Краснодара. – Их дизайн-проекты уже разработаны. Но проекты будут корректироваться во время подготовки рабочей проектно-сметной документации.

В число зон для голосования включены бульвары Сормовский и Николаевский, скверы Казачьей славы, имени Гатова, Старокорсунский и другие.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что власти Краснодара предлагают проголосовать за зеленые зоны для благоустройства в 2021 году. Те, которые получат наибольшее количество голосов, включат в программу «Формирование комфортной городской среды» (входит в национальный проект «Жильё и городская среда»). Работы по благоустройству в них начнутся в 2021 году.