В Сочи на укрепление берегов реки Псоу планируется выделить 146 млн рублей

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В Сочи весной намечено начать берегоукрепительные работы берега реки Псоу.

- Начальная цена тендера составляет 146 млн рублей, - сообщается на сайте госзакупок.

Защитные сооружения отремонтируют на участке от села Веселого до Ермоловки. Работы намечено завершить в декабре 2022 года.

Напомним, что река Псоу находится на российско-абхазской границе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи задержан нарушитель государственной границы РФ. Мужчина пытался перебраться из Абхазии в Россию вброд через реку Псоу.

На российском берегу мужчина был немедленно задержан пограничным нарядом. Как было установлено позже, нарушитель границы находился в состоянии наркотического опьянения. По данному факту Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 322 УК РФ.