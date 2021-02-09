Электроснабжение будет восстановлено в ближайшие три часа Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодаре из-за аварии без света осталась часть Фестивального микрорайона. Электричества нет на улицах Тургенева, Яна Полуяна, Атарбекова и Ковалева.

- Электроснабжение будет восстановлено в ближайшие несколько часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в компании «НЭСК-электросети». - Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам.

Напомним, что в связи с ухудшением погодных условий на территории Краснодарского края филиалы компании были переведены в режим повышенной готовности.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре 7000 человек остались без света из-за аварии на сетях. Зона отключения энергии - Прикубанский округ. Причиной отключения стало повреждение кабельной линии между двумя подстанциями.