В Краснодаре с улицы Октябрьской исчезли остановки

Так выглядит остановка на пересечении улиц Октябрьской и Ленина Фото: Варвара ДЫМ

В Краснодаре с автобусных остановок исчезли навесы. Это произошло на улице Октябрьской. На всем ее протяжении нет павильонов. Когда 9 февраля в городе был дождь, люди стояли на остановках и мокли.

- Я зонт с собой не привыкла брать, потому что остановка рядом с подъездом, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» жительница улицы Октябрьской Мария Семенова. - Вчера, 9 февраля, прибежала, а крышу снесли. Так и прождала автобус под дождем, промокла до нитки, и вернулась домой.

В мэрии Краснодара объяснили, куда делись остановочные пункты.

- В рамках муниципального контракта сейчас ведется замена устаревших остановочных павильонов по улице Октябрьской, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской мэрии. - На сегодняшний день выполнены работы по замене павильона по улице Октябрьской, 75.

По словам мэрии, в ближайшее время, с наступлением подходящих погодных условий, новые павильоны также установят на улице Октябрьской, 16, 44, 93 и 179.

- Необходимо несколько дней сухой и теплой погоды, чтобы забетонировать основание под павильоны, - уточнили в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что во время снегопада в Краснодаре остановки превратились в сугробы.