В госпиталях Краснодарского края за сутки скончались 17 пациентов с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают умирать люди с подтвержденным COVID-19. По данным на 10 февраля за сутки не стало еще 17 человек. Летальные случаи произошли в госпиталях шести районов края.

- В Краснодаре умерли пять мужчин в возрасте от 39 до 73 лет и три женщины от 66 до 78 лет. Среди них были жители краевого центра, Новопокровского, Туапсинского, Кореновского, Новокубанского и Тимашевского районов. В Новороссийска не удалось спасти 39-летнюю пациентку из Крымского района и 89-летнего горожанина. В Анапе умер 60-летний местный житель, в Темрюкском районе – 65-летний, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также два летальных случая зафиксировали в Тихорецком районе. Там скончались 77-летний местный житель и женщина из Кавказского района 79 лет. И три человека умерли в госпиталях Сочи – мужчины 65 и 69 лет, а также женщина 68 лет.

Стоит отметить, что с начала пандемии на Кубани умерли 1644 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ситуация с распространением инфекции на Кубани улучшается с каждым днем. Поэтому у жителей региона часто возникает вопрос - когда отменят масочный режим в Краснодарском крае?