В Анапе с крутого склона спасатели эвакуировали двух девушек

Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"

Вечером 9 февраля две девушки с парнями отправились на прогулку в район села Большой Утриш. Молодые люди поднялись на первую смотровую площадку, а после стали спускаться по крутому склону. Но девушкам оказались такие горки не по силам. Их спутникам пришлось обратиться за помощью к спасателям.

- Девушки зависли на склоне и продолжить движение не смогли. На помощь выехали специалисты Ананского отряда и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали девушек с крутого склона в безопасное место. Затем спасатели сопроводили компанию к их автомобилю. Медицинская помощь никому не потребовалась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань- СПАС».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске спасатели эвакуировали сорвавшегося с горы туриста. Он пролетел 50 метров и застрял в расщелине.