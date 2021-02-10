Прививку от коронавируса сделали около 60 тысяч жителей Кубани

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По данным регионального Минздрава на 10 февраля, прививку от коронавируса в крае сделали уже 59715 человек, из них около 6000 человек провакцинировались лишь за последние сутки.

В крае работают более 25-ти мобильных комплексов вакцинации. Они функционируют уже работают в Краснодаре, Брюховецком, Крымском, Кущевском, Кавказском, Тихорецком и Тбилисском районах. Как ранее сообщалось, новые такие пункты открыты в Новороссийске и Сочи.

- Вакцинация против COVID-19 – добровольная и бесплатная. Желающим нужно предварительно позвонить в медучреждение и пройти врачебный осмотр. Запись доступна и при помощи сервиса «Госуслуги,- отмечают в краевом Минздраве.