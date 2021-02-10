Первые пункты вакцинации от COVID-19 открылись в ТЦ Новороссийска и Сочи

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В Новороссийске пункт вакцинации появился в торговом центре «Южный Пассаж» на улице Героев Десантников, 2, а в Сочи – в ТЦ «МореМолл» по улице Новая Заря, 7.

- Все желающие могут сделать прививку с 10 часов, с собой нужно взять паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Если у вас есть признаки ОРВИ, то вакцинацию стоит перенести до полного выздоровления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, каждому привившемуся от COVID-19 выдают сертификат, по которому в этом же прививочном пункте через 21 день можно получить второй компонент вакцины. Вакцинация является бесплатной и добровольной.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пункт вакцинации появился в Тихорецком районе, а в Краснодаре открыто пять мобильных пунктов. Всего планируется на время вакцинации задействовать 24 передвижных медицинских комплекса.