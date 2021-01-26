В Краснодаре открывается ещё один пункт вакцинации от коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сделать прививку от коронавируса в Краснодаре теперь можно по улице Трамвайная, 5 – на базе краевого «Центра медпрофилактики». Это четвертый пункт вакцинации в городе. Здесь также дозу от COVID-19 можно получить бесплатно.

В медпункт на вакцинацию нужно взять с собой полис, паспорт и СНИЛС.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в краевом центре такие пункты уже разместились на улице рядом с торговым центром «Красная площадь», на третьем этаже ТРЦ и на Главной городской площади.

- Каждому сделавшему прививку выдают сертификат, по которому в этом же прививочном пункте через 21 день пациент сможет получить второй компонент вакцины,- сообщает региональный минздрав.

"Комсомолка" испытала на себе удобство пунктов. Об этом читайте репортаже.