На Кубани экс-помощника «золотой судьи» Хахалевой заподозрили в клевете на судей

Расследование продолжается

На YouTube появилась аудиозапись, на которой 33-летний высокопоставленный сотрудник минприроды края Сергей Кравец рассказывает, как якобы передавал деньги судьям за те или иные решения. Это и стало поводом для расследования. В отношении Кравца возбудили дело о клевете.

- Начальника финансово-экономического управления краевого министерства природных ресурсов Сергей Кравец признал себя виновным и пояснил, что придумал историю о судьях для повышения своего авторитета, - сообщает “Ъ” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Краевой Совет судей начал проверку по факту публикации.

– Советом судей Краснодарского края создана комиссия для проверки сведений, изложенных в видео. По результатам проверки данной информации будет дана правовая оценка, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Известно, что Сергей Кравец до назначения на должность в минприроды региона работал помощником судьи Елены Хахалевой в краевом суде.