Причиной задержки самолета из Сочи – Ростов-на-Дону назвали техническую неисправность

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Ранее в аэропорту Сочи «Комсомолке» сообщили, что самолет авиакомпании «Азимут» в городе-курорте задержали из-за неисправности датчиков воздушного судна после попадания птицы в турбину. Но после технического осмотра информация о птице не подтвердилась.

- Техники осмотрели самолет, птицы не было. Причина задержки техническая - неисправность датчиков, - пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Напомним, резервный борт авиакомпании вылетел из Сочи в Ростов-на-Дону в 06:17 и уже успешно приземлился в городе. Но 8 часов ожидания вынесли не все – на запасном самолете улетели только 59 человек. Еще 15 от полета отказались.