В мэрии ответили на ситуацию с разливом фекалий на Котлярова и Солнечной

Скриншот с видео

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Котлярова и Солнечной разлилось море из нечистот, но проблему несколько дней никто не решает. Под видео в соцсетях специалисты городской администрации прокомментировали ситуацию.

- Передали заявку на откачку канализационных вод. В случае подтоплений жители могут обращаться в ЕДДС по телефону 8-861-214-33-36 и 112, - ответил «КП»-Кубань» официальный аккаунт мэрии. Но при этом, когда будет ликвидирована фекальная лужа, представители мэрии не уточнилм.

Также в соцсетях от администрации говорится, что вместе с подтоплениями в городе устраняют и разливы канализации. Этими работами занимаются специалисты ООО «Краснодар Водоканал». Им можно позвонить по номеру 8-861-220-28-38.

«Комсомолка» сообщала, что за 10 февраля в городе собрали более трёх тысяч кубометров талого снега.