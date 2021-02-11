В Сочи начал работать передвижной пункт вакцинации от COVID-19

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В Сочи начали прививать от коронавируса жителей сельских районов. В городе-курорте заработал выездной пункт вакцинации.

- Пунктом вакцинации стал мобильный передвижной комплекс. Он работает ежедневно. В населенных пунктах вывешиваются объявления о месте и времени проводимой вакцинации, - рассказала главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника №4 города Сочи» Ульяна Катриченко.

В Сочи работает 11 пунктов вакцинации. Они развернуты на базе поликлинических отделений городских больниц №1 в поселке Лазаревское, №3 в Хосте, №4 на улице Туапсинской в Центральном районе и №8 в Красной Поляне. Также сделать прививку можно в поликлинике №1 на улице Конституции и ее филиалах на Абрикосовой, Донской и Пирогова, а также в поликлиниках №2 на улице Ульянова в Адлерском районе, №3 на Мацестинской в Хостинском районе и №4 на Армавирской в Дагомысе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мобильный пункт вакцинации открылся в Сочи в ТЦ «МореМолл» по улице Новая Заря, 7. Здесь также любой желающий может сделать прививку с 10 часов. С собой нужно взять паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Но если у вас есть признаки ОРВИ, то вакцинацию стоит перенести до полного выздоровления.