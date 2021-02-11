«Самому молодому – 34 года!»: В ковидных госпиталях Кубани скончались еще 16 пациентов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с подтвержденным коронавирусом. По данным на 11 февраля за сутки скончались еще 16 человек.

- В Краснодаре не стало девяти человек в возрасте от 34 до 70 лет. Это две женщины и семь мужчин из краевого центра, Новороссийска, Темрюкского, Славянского и Брюховецкого районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

В Новороссийске умерли два местных жителя мужчина 73 лет и женщина 74 лет. В Тихорецком районе из жизни ушли 76-летняя местная жительница и 65-летний пациент из Кавказского района. Врачам госпиталя в Усть-Лабинском районе не удалось спасти 61-летнего мужчину из Кореновского района. В Сочи умер 60-летний горожанин. В Анапе перестало биться сердце у 75-летней пациентки.

Всего на сегодняшний день в крае зафиксировано 1660 летальных случаев от коронавируса.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 11 февраля за последние сутки в госпитали Кубани попали 174 человека с COVID-19, из них шестеро – дети.