В Новороссийске суд запретил продавать квартиры в доме, построенном с нарушениями

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В Новороссийске прокуратура проверила ход работ по возведению 4-этажного многоквартирного дома в СНТ «Строитель-Н».

- Установлено, что строительство объекта ведется с нарушением действующих градостроительных норм, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры. - Документов на электро- , водо- и теплоснабжение нет.

Прокурор обратился с иском о запрете продажи жилья в доме до устранения всех нарушений. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Застройщик подал апелляционную жалобу. Но судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда ее не удовлетворила.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на застройщика сгоревшей многоэтажки в Краснодаре завели уголовное дело. Предварительной причиной пожара стала неисправность проводки. Следствие считает, что существенные нарушения и недостатки, которые привели к столь трагичным последствиям, были допущены еще на стадии строительства.