Геленджик примет фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры»

Фото: @admin_gelen

В Геленджике впервые пройдет международный фестиваль интеллектуальных видов спорта. Он называется «Сильные фигуры». Спортивное мероприятие пройдет в первых числах мая.

- В программе фестиваля турниры по гольфу, шахматам и керлингольфу, - сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

В курортный город приедут как любители, так и профессионалы. Запланированы сеансы одновременной игры с гроссмейстерами международного класса.

Спортивные турниры состоятся на полях геленджикского гольф-клуба.

Календарь событий начинает восстанавливаться. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Сочи примет Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. Зрителям представят девять мировых премьер в Зимнем театре курорта.