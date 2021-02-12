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Росимущество судится за землю под отелем-рестораном в Большом Утрише. Новое заседание по данному вопросу намечено на первую декаду марта. Судебный иск подан межрегиональным управлением Росимущества к ООО «Форт Утриш». Речь идет о судьбе участка земли на улице Набережной, где находится часть объектов отеля-ресторана.

- Новое заседание по данному вопросу состоится в первой декаде марта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Арбитражном суде Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре под суд пойдет экс-руководитель управления Росимущества по Кубани и Адыгее. Он обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий).

По версии следствия, в 2016 году фигурант заключил с ООО «РегионКонсалтСервис» незаконный контракт на реализацию арестованного имущества. Экс-руководитель обеспечил проведение расчетов с использованием лицевых счетов данной фирмы. Благодаря такому приему