Последние новости на 12 февраля 2021: экс-помощника «золотой судьи» Хахалевой заподозрили в клевете на судей

Расследование продолжается

Последние новости на 12 февраля 2021. На Кубани экс-помощника «золотой судьи» Хахалевой заподозрили в клевете на судей. Чиновник из министерства природы стал фигурантом дела.

Температура воздуха в Краснодаре опустится до -18 градусов. Мы выяснили, сколько на Кубани продержатся лютые морозы.

В Геленджике полицейские закрыли подпольный игорный клуб. Организаторам светит срок.

В мэрии Краснодара ответили на ситуацию с разливом фекалий на Котлярова и Солнечной. Сейчас в городе активно работает откачивающая техника.

Краснодарский проект датчиков заполняемости мусорных контейнеров получил международную премию. Инновация поможет более оперативно вывозить мусор из города.