Последние новости на 12 февраля 2021: экс-помощника «золотой судьи» Хахалевой заподозрили в клевете на судей

Расследование продолжается
Последние новости на 12 февраля 2021. На Кубани экс-помощника «золотой судьи» Хахалевой заподозрили в клевете на судей. Чиновник из министерства природы стал фигурантом дела.
Температура воздуха в Краснодаре опустится до -18 градусов. Мы выяснили, сколько на Кубани продержатся лютые морозы.
В Геленджике полицейские закрыли подпольный игорный клуб. Организаторам светит срок.
В мэрии Краснодара ответили на ситуацию с разливом фекалий на Котлярова и Солнечной. Сейчас в городе активно работает откачивающая техника.
Краснодарский проект датчиков заполняемости мусорных контейнеров получил международную премию. Инновация поможет более оперативно вывозить мусор из города.