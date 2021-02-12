Массовых увольнений не будет! В управлении образования Северского района взяли ситуацию под контроль

Конфликт, по словам чиновников от образования, исчерпан Фото: Павел МАРТИНЧИК

В одной из школ Краснодарского края - филиале гимназии станицы Азовской - сразу семь педагогов собирались уйти с работы вслед за уволенной завучем Татьяной Гончаровой. Из-за нездоровой обстановки учебном заведении родители решили обратиться в управление образования Северского района. После публикации в "КП" - Кубань" ситуация разрешилась.

- Никаких массовых увольнений или репрессий не будет. Да, была уволена один педагог - завуч. Но если она решит вернуться в коллектив, мы ее примем, - сообщила "КП" - Кубань" начальник управления образования Северского района Любовь Мазько.

Что касается остальных учителей, которые высказывали свою решимость уйти вслед за завучем, то с ними, по словам Любови Мазько, намечена встреча.

- Мы обсудим все проблемы и разногласия. Наши учителя работают прежде всего ради детей. И я уверена, что приоритеты профессиональные будут расставлены, - заключила начальник управления образования.