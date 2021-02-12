Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 февраля выросло на 173

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но последнюю неделю наблюдается спад по количеству заболевших.

По данным на 12 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 173 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар и Сочи, здесь выявили 50 и 39 новых случаев соответственно.

- По семь заболевших коронавирусом выявили в Анапе, Кавказском и Каневском районах. По шесть в Динском и Белоглинском. По пять положительных результатов пришли в медучреждениях в Кореновском, Северском и Славянском районах. По четыре – в Туапсинском и Крымском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

По три новых пациента с COVID-19 прибавилось в Новороссийске, Тихорецком и Усть-Лабинском районах. По два человека выявлено в Геленджике, Темрюкском, Успенском, Новокубанском, Брюховецком, Выселковском, Курганинском районах. По одному – в Ленинградском, Белореченском, Калининском, Гулькевичском и Павловском.

Также известно, что среди заболевших за сутки – 11 детей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ограничения из-за ковида в регионе снова продлили.