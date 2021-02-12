На Кубани закрывают госпитали из-за снижения числа заболеваний коронавирусом

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В Краснодарском крае больше недели график по числу заболевших за сутки сползает вниз. В связи с этим в регионе сокращают коечный фонд для заболевших COVID-19. Уже три медучреждения перевели на обычный режим работы.

- В феврале количество медорганизаций, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, сокращено до 24. Три медорганизации вернулись к плановой работе – это краевой клинический госпиталь ветеранов войн, кожно-венерологический диспансер №2 Сочи и центр охраны материнства и детства Сочи, - сообщил на брифинге по заболваемости коронавирусом замначальника управления организации медицинской помощи населению минздрава Краснодарского края Юрий Сарычев.

В оперштабе добавили, что при ухудшении ситуации коечный фонд снова увеличат, а при улучшении – переведут все медорганизации к плановому приему пациентов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что избежать нового всплеска заболеваемости COVID-19 должна помочь вакцинация.