На Кубани скончались 17 человек с коронавирусом, из них 9 – в Краснодаре

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 12 февраля за сутки в госпиталях Кубани скончались еще 17 человек с подтвержденным диагнозом. У всех были сопутствующие заболевания.

- В госпиталях Краснодара скончались восемь мужчин в возрасте от 44 до 79 лет и одна 93-летняя женщина. В Сочи умерли три жителя города – мужчины 58, 62 и 100 лет. В Усть-Лабинске зафиксирована смерть 66-летней жительницы района и 70-летней жительницы Выселковского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

Также врачам не удалось спасти 67-летнего мужчину в Анапе. В Новороссийске остановилось сердце 73-летней женщины. А в Тихорецке умерла 59-летняя жительница района.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки в больницы с «короной» попали 173 человек, 11 из них – дети. Тем временем коечный фонд для заболевших COVID-19 сокращают. Уже три медучреждения перевели на обычный режим работы.