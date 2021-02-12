Курорты горного кластера Сочи открывают пункты вакцинации для сотрудников

Фото мэрии Сочи

Горнолыжные курорты в Сочи намерены провакцинировать своих сотрудников на базе поликлиник и больниц в Адлерском районе. Об этом сообщили на заседании городского оперштаба.

Прежде всего прививки сделают сотрудники служб размещения и общепита, кто напрямую контактирует с туристами и входят в группу риска.

- Вакцинация проходит в соответствии с регламентами в два этапа, – рассказала директор департамента по курортам и туризму администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

Как ранее сообщалось, дополнительный пункт вакцинации для населения открылся в торговом центре «МореМолл» в центре Сочи.

В селах работает мобильная лаборатория.

В лечебных учреждениях курорта открыты 11 стационарных пунктов.

Они развернуты на базе поликлинических отделений городских больниц №1 в поселке Лазаревское, №3 в Хосте, №4 на ул. Туапсинской в Центральном районе и №8 в Красной Поляне и в ряде других медицинских учреждений Сочи.