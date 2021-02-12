Молодежь Кубани сможет получить льготный займ на стартап

Фото администрации КК

Для молодежных стартапов в бизнесе на Кубани создают специальный льготный займ под 0,1%. Об этом заявил 12 февраля губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что многие молодые люди сегодня хотят заниматься бизнесом. При этом банковские ставки по кредитам зачастую для них недоступны.

Краевые власти намерены изменить такой подход. Сейчас разрабатывается новый заем для молодежи, условия при этом будут максимально льготными – под 0,1%.

- Мы с коллегами обсудили, поручения уже даны, будут изменения в бюджет. Молодежь сможет получить поддержку на свой первый шаг в бизнесе, – сказал глава региона во время встречи с представителями молодежных организаций.

Губернатор также сообщил, что на эти цели в бюджете региона предусмотрят 500 млн рублей. Вскоре будут обнародованы подробные условия новой льготной программы.

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Число получателей стипендии при этом увеличится с 50 до 300 человек. Об этом стало известно сегодня на встрече губернатора Кубани с участниками молодежных и ветеранских организаций. (читать далее)