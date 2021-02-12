Преподаватель техникума в Сочи брала взятки со студентов за хорошие отметки

Фото Ксении Тимофеевой

В 2019 и 2020 годах преподаватель «Сочинского профессионального техникума» решила существенно поправить свой бюджет за счет студентов и просто предъявила им «ценник» за хорошие отметки.

Женщина вымогала со студентов деньги, прозрачно намекая, что в случае неуплаты с обучением возникнут крупные проблемы. В конце концов, студенты сообщили о не в меру разгулявшейся преподавательнице в СК.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное с вымогательством взятки),- сообщает СУ СК по краю.

Оперативное сопровождение по делу ведется сотрудниками УФСБ по краю.

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