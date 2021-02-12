В Сочи городские службы переведены в круглосуточный режим работы из-за надвигающегося урагана со снегом

Фото мэрии Сочи

С вечера 12 февраля в Сочи прогнозируется резкое понижение температуры, которое сохранится в ближайшие шесть дней.

Как отмечают мэрии курорта, это приведет сильному дождю и мокрому снегу на побережье.

В предгорьях и горах все еще серьезнее - тут пройдет снег, местами сильный.

- Прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, возможно ухудшение видимости в осадках до 500-1000м. На дорогах вероятны снежные заносы и гололедица. Ожидается усиление ветра. Местами порывы могут достигнуть 15-20 м/с,- говорится в сообщении администрации.

- Нужно ужесточить контроль за туристами на горнолыжных курортах и блокировать ски-пассы за нарушение техники безопасности на склонах и внетрассовое катание. Дорожным службам требуется обеспечить нужное количество техники. Под особый контроль следует взять ситуацию на реках, вести мониторинг мест, в которых возможны подтопления. В случае возникновения проблем в работе системы жизнеобеспечения принимать все необходимые меры по их оперативному устранению, - подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Создан городской оперативный штаб. Все коммунальные и спасательные службы переведены в круглосуточный режим работы.

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По информации Гидрометцентра, с 13 по 15 февраля февраля в регионе, в том числе в Краснодаре, ожидаются очень сильный дождь с переходом в мокрый снег.

Также 13 и 14 февраля возможна сильная метель и налипание мокрого снега.( читать далее)