Власти Краснодара попросили горожан оставаться дома в время морозов и снегопадов

Фото мэрии Краснодара

По информации Гидрометцентра, с 13 по 15 февраля февраля в регионе, в том числе в Краснодаре, ожидаются очень сильный дождь с переходом в мокрый снег.

Также 13 и 14 февраля возможна сильная метель и налипание мокрого снега.

В связи с этим власти Краснодара обратились к горожанам с просьбой, по возможности, оставаться дома в эти дни.

В выходные дни краснодарцев также просят не ездить по городу на личном автомобиле и быть очень осторожными на дорогах.

- В эти выходные снова ожидается понижение температуры и снегопад. С начала года это не впервые, алгоритм работы по ликвидации последствий непогоды у нас отработан. Обстановку будем держать под контролем в круглосуточном режиме, городские службы находятся в боевой готовности. Просим автомобилистов не выезжать из дома без крайней необходимости, а также не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не препятствовать движению снегоуборочной техники, — отметил вице-мэр Краснодара Артем Доронин.

Работодателям региона рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беспощадные морозы: Узнали, какой будет погода в Краснодарском крае с 15 по 21 февраля 2021

Температурные качели каждый день увеличивали амплитуду. Тяжелее всего приходилось метеозависимым людям. Пережить перепад температур в 20 градусов – удовольствие не самое приятное. Но выбора у людей нет. Стихия не отступает.(читать далее)

Аномальные морозы и ураган: погода в Краснодарском крае на выходные

Такой зимы жители Кубани не видели около десяти лет. Температурные качели бьют все рекорды. За день перепад температур составляет порядка 20 градусов. Природная аномалия продолжится в регионе на выходных. (читать далее)