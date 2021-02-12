В центре Краснодара почти на час остановились трамваи

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В центре краевой столицы на 57 минут замерло движение трамваев №3, 20, 21 и 22.

- В 18:19 на перекрестке улиц Садовой и Северной в сторону Промышленной произошел обрыв контактного провода, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что движение на Садовой было восстановлено в 19:16.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре ливень парализовал движение трамваев. Очередной ливень стал причиной остановки трамваев в Краснодаре на их привычных маршрутах под путепроводом в районе Вишняковского рынка и стадиона «Кубань».

КСТАТИ

В Краснодаре состоялся забег в честь юбилея трамвая. Спортсмены должны будут обогнать общественный транспорт от конечной до конечной. В 2020 году Краснодарскому трамваю исполнилось 120 лет.