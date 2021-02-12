На Кубани сотрудники Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения в снегопад быть особенно внимательными

Фото: пресс-службы краевой Госавтоинспекции

В Краснодарском крае из-за страшной непогоды сотрудники Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения в снегопад быть особенно внимательными и осторожными.

- При переходе дороги необходимо помнить, что в снегопад ухудшается видимость до нескольких десятков метров, поэтому неожиданное появление пешехода на проезжей части может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевой Госавтоинспекции.

Для безопасного перехода дороги необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что четыре штормовых предупреждения действуют в Краснодарском крае: ожидаются сход лавин и гололед. Из-за температурных качелей жители Кубани отменяют все планы: в ближайшие выходные лучше не выходить из дома. Аэропорт Краснодара перешел на усиленный режим работы из-за снегопада. Воздушная гавань может ограничивать прием и выпуск воздушных судов.