Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 13 февраля увеличилось на 170

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. За последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 170 человек.

За последние сутки в России выявлено 14 861 новых случаев коронавируса.

- За сутки в России полностью выздоровели 18 765 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае 384 человека выписаны за последние сутки, всего с начала пандеми - 28738 пациентов.

Благодаря ковидным ограничением ситуация в крае остается стабильной. Вспышек инфекции на Кубани уже нет. Чтобы дальше избегать всплесков, на Кубани сохраняются запреты. Режим повышенной готовности в крае продлен до 28 февраля 2021 года. Это означает, что в регионе сохраняется строгий масочный режим.

Напомним, ранее сообщалось, что ковидные госпитали начинают закрывать на Кубани.