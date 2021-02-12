В Краснодаре ликвидировали аварию на теплотрассе

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В краевом центре аварийно-ремонтные бригады устранили порыв теплотрассы в районе дома № 128 на улице КИМ.

- Началось заполнение теплосистемы, после чего тепло и горячая вода постепенно вернутся во все квартиры, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре утром 12 февраля произошла крупная авария на теплосетях. Без отопления остались 238 многоквартирных домов и 27 социальных объектов. Из-за резкого понижения температуры, которое прогнозируется уже на завтра, мэр города поручил устранить повреждение и запитать дома за 6 часов. Коммунальщики извинились за затягивание сроков с ремонтом коммуникаций для отопления.

Мэр Краснодара жестко отреагировал на долгую ликвидацию аварии, сказал, что извинениями ситуацию не исправить и поручил провести служебную проверку.