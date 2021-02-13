В 2020 году в Краснодар переехали более 38 тысяч человек

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В краевой центр за год переехали более 38,6 тысяч человек.

- Большинство приезжих - жители Южного федерального округа (14,3 тыс. человек), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и республике Адыгея.

Люди переезжает в краевой центр из городов Урала, Сибири и Дальнего Востока

- 6,9 тыс. человек. Есть новоселы из Центрального федерального округа — 2,8 тыс. человек (доля Москва и Московской области составляет 1,7 тыс. человек). Число переселенцев прибывших из стран бывших союзных республик превысило 8,1 тысячи человек.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что сибиряки чаще остальных переезжают на Кубань. За год в Краснодарский край перебрались 200 тысяч человек.