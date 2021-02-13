МЧС предупредило об угрозе обледенения судов в Азовском море

Обледенение судов прогнозируется в восточной половине Азовского моря Фото: Юлия БАРАНОВА

ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило об угрозе обледенения судов в Азовском море. Причиной может стать ледяной шторм.

- Обледенение судов прогнозируется в восточной половине Азовского моря до конца суток 12 февраля, а также 13 и 14 февраля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Одновременно порывы западного и юго-западного ветра усилятся до 24 м/с. Спасатели рекомендуют судоводителям не выходить в плавание при снижении температуры до нулевых отметок.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске из-за сильного ветра и резкого похолодания ввели режим повышенной готовности. Данная мера принята для предотвращения последствий возможных чрезвычайных ситуаций.