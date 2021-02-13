На Краснодар обрушилась жуткая метель

За полчаса выпало около 5 сантиметров снега. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Прогнозы синоптиков сбылись. Новый снегопад обрушился на Краснодар утром 13 февраля. Белые хлопья сыпят так сильно, что за полчаса выпало около 5 сантиметров.

- Снег буквально «стоит столбом», видимость ухудшается с каждой минутой, на улице даже резко потемнело, - говорят жители города.

В аэропорту уже беспокоятся о ближайщих вылетах. Стоит сказать, что аэровокзал заранее перешел на усиленный режим работы. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своего рейса в авиакомпаниях или на онлайн-табло.

Такое снежное ненастье обещают вплоть до следующих выходных. Всю неделю будут стоять морозы, так что этот февраль жители Кубани запомнят надолго.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что четыре штормовых предупреждения действуют в Краснодарском крае: ожидаются сход лавин и гололед. В ближайшие выходные лучше не выходить из дома.