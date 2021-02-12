Четыре штормовых предупреждения в Краснодарском крае будет действовать с 13 по 15 февраля. Больше всего достанется Сочи. Здесь действуют сразу два предупреждения.В ближайшее время синоптики ожидают на курорте сильный дождь с мокрым снегом, метель и гололед. Не лучше обстановка в горах Сочи: с 15 по 18 июня здесь возможен сход лавин на высоте выше тысячи метров.Не обошла стороной стихия Азовское море. Здесь в ближайшие сутки возможно обледенение судов. Порывы ветра на побережье могут достигать 24 м/с.- В течение трех суток в Краснодаре ожидается сильный юго-западный, западный ветер с порывами 15-20 м/с, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ураган накрыл Краснодар уже днем 12 февраля. Температурные качели проверяют город на прочность уже месяц. Небывалое тепло сменяются заморозками и гололедом. В таком ритме город живет несколько недель.В пятницу, 12 февраля, днем воздух прогрелся до плюс 20 градусов, но уже вечером синоптики ожидают резкого похолодания и снегопад. Таких температурных качелей Краснодар не видел давно. Они сопровождаются порывами ветра до 15-20 метров в секунду.Из-за урагана даже рухнуло дерево. Она упало в районе кольца, что на улице Старокубанской, и парализовали движение пешеходов и автомобилей.- Специалисты уже работают на месте, – сказали «КП» – Кубань» в мэрии Краснодара. – Они ликвидируют последствия падения дерева.Настоящий ураган разыгрался в поселке Южном: на улице Северной буквально оторвало остановку общественного транспорта.На улице Сормовской в Краснодаре дерево рухнуло на автомобили во дворе многоэтажного дома.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБеспощадные морозы: Узнали, какой будет погода в Краснодарском крае с 15 по 21 февраля 2021После аномально жарких декабря и января жители Краснодарского края ощутили все прелести погоды в феврале (читайте далее).Аномальные морозы и ураган: погода в Краснодарском крае на выходныеПосле аномальной жары регион вновь накроет холодный циклон, а столбики термометров рванут вниз (читайте далее).