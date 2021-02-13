На Кубани за сутки на обработку трасс потратили 2700 тонн реагентов

Фото: администрации края.

К снегопаду в регионе готовились заранее. Как только стало известно, что на Кубань идет "снежный монстр", все оперативные службы перевели в режим повышенной готовности.

- За сутки на обработку трасс потратили 2700 тонн реагентов, - сказали в администрации региона. - Работы по ликвидации гололеда ведутся силами 210 комбинированных машин, автогрейдера, 19 тракторов.

На данный момент проезд обеспечен по всем маршрутам - никаких проблем для автомобилей нет. Однако власти просят в эти выходные не использовать личный транспорт для поез

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение.

- Температура воздуха в ближайшие дни снизится до минус 15-20 градусов, - говорят в администрации края. - Ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах. На дорогах снежный накат, гололедица.

Порывы ветра в отдельных районах достигнут 20-25 метров в секунду.

Такая непогода, по прогнозам, ожидается вплоть до следующих выходных.