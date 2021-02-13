Видео массового ДТП в Краснодарском крае 13 февраля 2021

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В социальных сетях набирают популярность кадры массового ДТП в Краснодарском крае 13 февраля 2021. Видео снял один из водителей, который попал в аварию.

- Вот вам и доброе утро! Между Северской и Афипской массовый замес. Стоим! - говорит автор ролика во время записи.

Участниками ДТП стали 17 машин: и грузовых, и легковых. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что поврежденные автомобили разбросало по разные стороны трассы.

Обошлось без жертв, однако в аварии пострадал один из водителей.

- Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Причиной аварии, по предварительным данным, могло стать обледенение автодороги или элементарное несоблюдение правил дорожного движения во время непогоды.