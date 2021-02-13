Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В обстоятельствах аварии на трассе в районе станицы Северской сейчас разбираются правоохранители. Но уже озвучены предварительные причины массового ДТП в Краснодарском крае 13 февраля 2021.

Происшествие случилось из-за снегопада, который обрушился утром на регион. Трассы замело и ехать по ним стало в разы сложнее.

Стоит отметить, что сами участники ДТП были не осторожны. Водители, скорее всего, выбрали неправильную модель поведения на дороге: кто-то не соблюдал дистанцию, кто-то - скорость.

- Как правило, причины «зимних» аварий кроются в недостатке опыта, неверной оценке дорожной обстановки, - говорят специалисты.

Напомним, на трассе столкнулись 17 машин: грузовых и легковых. В ДТП пострадал один человек, машины получили механические повреждения. После случившегося появилось видео с места аварии.