Кубанские трассы от снега расчищают 265 единиц спецтехники

Фото: администрации края.

Последствия снегопада в кубанских городах и за их пределами продолжают расчищать коммунальные службы. Всего на трассах работают 265 снегоуборочных машин.

Как говорят специалисты, по краю за сутки выпало от 1 до 10 сантиметров снега. Сильнее всего от стихии досталось трем районам региона - Мостовскому, Лабинскому и Белореченскому.

- В настоящий момент снег и снег с дождем наблюдаются в отдельных центральных районах, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - На особом контроле оперативных служб - обеспечение бесперебойным электроснабжением жилых домов и соцобъектов.

Из-за сильного ветра возможны обрывы линий электропередач. К слову, сейчас ураган на Азовском побережье, там порывы достигают 24-25 метров в секунду.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что четыре штормовых предупреждения действуют в Краснодарском крае: ожидаются сход лавин и гололед. В ближайшие выходные лучше не выходить из дома.