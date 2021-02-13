В Кущевском районе 7-летний ребенок выпал из окна

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Этот несчастный случай произошел в одном из частных домов станицы Кущевской. Около окна на втором этаже игрался ребенок. Что случилось дальше, выясняют правоохранители, однако по неосторожности 7-летняя девочка рухнула вниз. Родные вызвали скорую.

- В больницу ребенок поступил в сознании. У девочки был ушиб легкого, а также перелом со 2 по 9 ребра, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице.

После госпитализации врачи сообщили о юной пациентке в полицию. Правоохранители организовали проверку, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах произошел несчастный случай.

Напомним, ранее сообщалось, что при взрыве газового баллона на Кубани пострадали двое мужчин.