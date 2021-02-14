Последние новости на 14 февраля 2021: умер известный кубанский депутат

Мы собрали последние новости на 14 февраля 2021 в Краснодарском крае

«Комсомольская правда» - Кубань» сообщает последние новости на 14 февраля 2021.

На Краснодар обрушилась жуткая метель, которая засыпала улицы и дороги, а в Сочи бушует ураганный ветер, который валит деревья.

Как стало известно, в Туапсе скончался бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края и Почетный гражданин города Александр Яровенко. Ему было 73 года. О том, когда состоится прощание, власти сообщат позже.

При взрыве газового баллона на Кубани пострадали двое мужчин. Что стало причиной взрыва, не ясно. Однако пострадавшим потребовалась помощь медиков - у них ожоги лица и рук.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что четыре штормовых предупреждения действуют в Краснодарском крае: ожидаются сход лавин и гололед.