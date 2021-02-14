В Сочи на границе с Абхазией у туриста забрали пистолет и 84 патрона

Также обнаружен запасной магазин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сочи на границе с республикой Абхазия пограничники во время досмотра одного из автомобилей обнаружили пистолет. Кроме травматического оружия марки «Grand Power», был еще запасной магазин и 84 патрона к нему.

- Автомобиль отправили на тщательный досмотр. Других запрещенных предметов или веществ не обнаружено, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

Согласно закону « Об оружии», ввоз и вывоз должен происходить только по разрешению Росгвадрии. Потому пистолет и патроны изъяли, а его владельца пропустили в Абхазию.

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