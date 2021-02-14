В Сочи полностью потушили пожар на рынке

Фото: ГУ МЧС по Краснодарском краю

В десятом часу утра спасатели отчитались о том, что возгорание двухэтажного павильона ТЦ «Самшит» на ул. Демократической полностью потушен. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в четвертом часу ночи пожарно-спасательный гарнизон получил сообщение о возгорании рынка. Огонь объял 800 квадратных метров.

Совокупно борьба с огнем заняла 7 часов. В ликвидации ЧП было задействовано 58 человек и 19 спецмашин.

Сейчас на пепелище работают эксперты. Они выясняют причины возгорания.

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