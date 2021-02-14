Тепло в домах Краснодарце появится к вечеру 14 февраля

Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации крупной аварии, которая оставила тепла жителей Юбилейного, Фестивального и Славянского микрорайонов.

В ночь на 14 февраля была обнаружена неисправность на крупной котельной. 25 человек работали всю ночь, но до сих пор возобновить работу котельной не удалось.

Ход ремонта на свой контроль взял глава Краснодара Евгений Первышов. Он сообщил, что заместитель генерального директора АО «АТЭК», компании, которая отвечает за работу теплосетей, Андрей Ковалев пообещал завершить все работы к 16 часам.

- После этого начнется заполнение системы. Соответственно, тепло в домах появится к 18-20 часам, - сообщил Евгений Первышов. - Если вовремя не провести профилактический ремонт, не купировать проблему в самом начале, может произойти крупная авария. В АТЭК приняли решение провести профилактический ремонт. Решение правильное - это позволило избежать порыва теплотрассы.

Однако главное замечание к компании заключается в том, что жители не знали о начавшемся ремонте.

- Это неправильно, людей надо было поставить в известность сразу же, - заключил Первышов.

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В Краснодаре в ночь на 14 февраля произошла авария на теплосетях. АТЭК сообщила, что во время обхода теплосетей специалисты увидели странный пар близ самой крупной котельной города, от которой тепло идет в Юбилейный, Славянский и Фестивальный микрорайоны (читайте далее)