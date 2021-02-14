В Краснодарском крае отбирают участников на конкурс «Семья года»

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае начался отбор конкурсантов на «Семью года». В России мероприятие проходит в 6 раз. Цель это конкурса очень проста – пропаганда семейных ценностей.

Лучших участников сперва выберут на региональном этапе. Он будет проходить с 1 марта по 1 апреля.

- Заявления кандидатов рассматривают управления социальной защиты населения в муниципалитетах. На участие в конкурсе приглашаются семьи, в том числе, воспитывающие приемных детей и ребят с инвалидностью, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Одно из главных условий: здоровый образ жизни, развитие талантов каждого члена семьи. А еще буду оценивать активное участие в общественной жизни.

Всего на конкурсе выберут победителей по пяти номинациям: Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

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