В Кореновском районе открыли два фельдшерских пункта

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Кореновском районе Краснодарского края открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта.

Они уже начали принимать первых пациентов в хуторах Пролетарский и Анапский. В первом живут 950 человек, а во втором – 450.

- Площадь каждого медпункта составляет 78 квадратных метров. Строительство обошлось в 3,3 млн рублей за каждый. Это с учетом оборудования, - пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. - ФАПы включают смотровой и процедурно-прививочный кабинеты.

За прошлый год в Краснодарском крае построено и открыто 33 таких объекта, на 2021-й запланировано 26.

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