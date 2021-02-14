В Сочи парк 80-летия Краснодарского края получит статус особо охраняемых территорий

Фото: администрация Краснодарского края

В Сочи парк 80-летия Краснодарского края был сформирован в 2017 году. В январе было принято решение о придании этой территории статуса особо охраняемой природной территории местного значения.

Стоит отметить, что на территории парка проходит крупная теплотрасса, несколько ливневок, водопровод, освещение. Все это надо грамотно обслуживать, чтобы обеспечить сохранность ландшафта.

- Положение о территориях описывает, что можно и чего нельзя делать на данной земле. В течение двух недель все профильные департаменты внесут свои предложения. Положение об особо охраняемой природной территории будет утверждено через месяц, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

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