В домах части Краснодара по-прежнему холодно

Фото: мэрия Краснодара
В домах Юбилейного, Славянского и Фестивального микрорайонов по-прежнему холодно. Около 100 тысяч человек остались без тепла в ночь на 14 февраля. Все из-за аварии на котельной, что находится на улице Калинина.
Утром на место приехал глава Краснодара Евгений Первышов. Итогом встречи чиновника с бригадой АТЭК стало обещание, что к 17 часам 14 февраля работы будут завершены, и батареи вновь станут теплыми к 20:00.
Однако на момент 21:30 в квартирах все еще холодно. Люди недоумевают, почему так происходит. И продолжают ждать.
Тем временем, в Краснодаре на улице -3. Ночью температура опустится до -6 градусов.
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В Краснодаре завершились аварийно-восстановительные работы в котельной, расположенной по ул. им. Калинина, 78/1 в Юбилейном микрорайоне.
- Сварочные ремонтные работы на теплосетях в Юбилейном микрорайоне завершены в обещанный срок. Сейчас началось заполнение системы и в ближайшие часы тепло и горячая вода поступят в дома горожан, - сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый (читайте далее)