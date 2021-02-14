В дома краснодарцев возвращают тепло. Из-за аварии сотни тысяч жителей Краснодара сидели весь день без тепла и горячей воды. Обещали наладить все к восьми вечера, но запустили систему гораздо позже.

Без тепла жители Юбилейного микрорайона и части Фестивального сидели почти весь день. На коммуникациях случилась авария, которую устранить за несколько часов не смогли. Компания АТЭК обещала дать отопление в дома к восьми вечера, но работы затянулись.

- Информация АТЭК на 22:30 по временому отключению потребителей в Юбилейном микрорайоне — система заполнена, циркуляция теплоносителя возобновлена, - сообщил вице-мэр Краснодара Антон Смертин. - Как уточнили в АТЭК, батареи в домах краснодарцев нагреются ориентировочно в течение 1-2 часов.

А пока они прогреют квартиры, уже наступит утро.

Кстати, аварию устраняли 25 человек, также работало и 7 единиц техники.