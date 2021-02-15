Дороги Краснодара от снега чистят 56 спецмашин

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В ночь на 15 февраля Краснодар засыпало снегом. Утром дороги города выехала чистить спецтехника.

- Основные городские магистрали, мосты, путепроводы, маршруты движения общественного транспорта расчищают и обрабатывают противогололедными материалами 56 снегоуборочных машин. Дополнительно для расчистки магистралей также привлекут спецтехнику строительных компаний — самосвалы, грейдеры, погрузчики, тракторы, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в Краснодаре расчищают и посыпают противоледными материалами тротуары, остановки и поземные переходы.

По прогнозам снег в Краснодаре будет мести в течение суток 15 февраля. В случае ЧС нужно звонить по номеру экстренных служб - «112».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что утром город умер в пробках. За сутки в краевом центре выпало около 20 см снега – такой зимы не помнят даже старожилы мегаполиса.